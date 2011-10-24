Білорусь збільшила експорт товарів до країн Євросоюзу удвічі

Мінськ. Білорусь за січень-серпень поточного року порівняно з аналогічним періодом 2010 року збільшила експорт товарів до країн Європейського Союзу у 2,2 разу - до 9,9 млрд. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

Імпорт з ЄС зріс у 1,3 разу, і досяг 5,6 млрд. дол. Зовнішній товарооборот з країнами ЄС за вісім місяців поточного року збільшився у 1,8 разу - до 15,5 млрд. дол. Позитивне сальдо становило 4,3 млрд. дол.

У цілому за січень-серпень поточного року порівняно з аналогічним періодом 2010 року Білорусь збільшила експорт товарів у 1,7 разу - до 26,04 млрд. дол., імпорт - у 1,5 разу до 29,97 млрд. дол. Сальдо склалося від‘ємним у розмірі 3,92 млрд. дол.

При цьому до країн СНД експорт товарів у січні-серпні 2011 року зріс у 1,5 разу - до 12,9 млрд. дол., імпорт з цих країн збільшився у 1,4 разу - до 17,8 млрд. дол. Від‘ємне сальдо становило 4,9 млрд. дол.

Експорт товарів в країн поза СНД за січень-серпень 2011 року зріс у 1,9 разу, і становив 13,2 млрд. дол., імпорт збільшився у 1,5 разу - до 12,2 млрд. дол. Позитивне сальдо становило 972,4 млн. дол.

За даними Белстату, поставки товарів до країн Митного союзу зросли за вісім місяців поточного року у 1,5 разу - до 9,6 млрд. дол., імпорт з цих країн - у 1,4 разу, до 15,7 млрд. дол. Сальдо склалося від‘ємним на рівні 6,1 млрд. дол.

Довідка УНІАН. У січні-серпні 2011 року зареєстровано обсяги експортно-імпортних операцій зі 190 країнами світу. Товари поставлялися на ринки 147 держав, імпортувалася продукція, вироблена у 176 країнах.

Основними торговими партнерами Білорусі у січні-серпні 2011 року були: Росія - 44,3% від усього обсягу товарообороту, Нідерланди - 7%, Україна - 6,9%, Німеччина - 5,1%, Латвія - 3,7%, Китай - 3,2%, Польща - 2,9%, Бразилія - 2,3%, Венесуела - 1,7%, Італія - 1,5%.