Експерти називають успішне завершення перемовин щодо ЗВТ України та ЄС позитивним сигналом

Укладення договору про створення зони вільної торгівлі України і Європейського Союзу збільшить товарообіг України з експорту українських товарів у Європу, і це можна назвати позитивним сигналом.

Так фінансовий аналітик Ерік НАЙМАН прокоментував результати переговорів української делегації щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

У свою чергу, соціолог, засновник компанії "R&B Group" Євгеній КОПАТЬКО вважає, що переговори у Брюсселі - це рух вперед. "Брюссель зацікавлений у розвитку стосунків з Україною, а також демонструє інтерес, незважаючи на внутрішні політичні протиріччя. Критика, яка йде із заходу щодо України з приводу її внутрішніх подій, я думаю, не перешкодила веденню переговорів. Ми скоро зможемо побачити, як розвиватимуться стосунки, чи реальні наміри були у Брюсселю, щоб Україна стала ближча до європейської спільноти" - підкреслив Є.КОПАТЬКО.

Як повідомлялося, минулого тижня у Брюсселі офіційно завершилися переговори про створення зони вільної торгівлі України і ЄС.