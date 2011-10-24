Експерт: ставки на ринку автокредитування за півроку знизилися на 0,6-1,6%

Ставки на ринку автокредитування за останні півроку знизилися в середньому на 0,6-1,6%.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, за період з 17 по 21 жовтня ситуація на ринку кредитування залишилася на колишньому, порівняно з попереднім тижнем, рівні. Найнижчі ставки пропонують у короткострокових кредитах, а також в авансових внесках від 50% від вартості заставного майна. Чіткіше це простежується в умовах маленьких термінів.

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, умови автокредитів на 21 жовтня склалися такі:

- первинний внесок у межах від 0% до 60% від вартості авто;

- термін кредитування - до 7 років, частіше банки пропонують максимальний термін - 5 років;

- процентна ставка фіксована з терміном кредитування 1 рік - від 5% до 20% річних; 3 роки - від 14,5% до 17,00% річних; 5 років від 15,5% до 20% річних;

- плаваюча ставка фіксується на перший рік кредитування і є в межах від 9,8% до 18,0% річних;

- разова комісія під час надання кредиту складає від 150 грн. до 3% від суми.

За інформацією експерта, за період з 17 по 21 жовтня також не є ряд змін умов в іпотечних кредитах. На сьогодні кредити на придбання нерухомості пропонуються на таких умовах: від 15% річних у оформленні короткострокових кредитів і від 15,5 до 18,5% на термін до 20 років. Розмір авансу коливається від 20% вартості об'єкту. Одноразові комісії на рівні 0,99-2% від суми кредиту.

Крім того, додала Н.СИНЯВСЬКА, "кількість гравців на ринку кредитування на споживчі цілі зросла, але, незважаючи на ріст пропозиції, тенденції до зниження ставок не спостерігаємо".