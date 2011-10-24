32 столичних підприємства у вересні отримали автоматичне відшкодування ПДВ

32 столичним підприємствам у вересні 2011 року було відшкодовано податку на додану вартість (ПДВ) в автоматичному режимі на суму 46,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м.Києв.

Ця кількість підприємств була визначена за результатами обробки декларацій за липень 2011 року, наданих у серпні.

Кількість підприємств Києва, які отримали автоматичне відшкодування ПДВ впродовж січня-серпня, виросла у понад 10 разів - з 3 до 32 підприємств.

"Ми розуміємо, що хоча кількість підприємств у Києві, які скористалися "автоматом" і збільшується, проте для столиці цього недостатньо. Наша мета - це розширення кола платників, які отримуватимуть відшкодування з бюджету без втручання людського чинника, тобто в автоматичному режимі. Але це залежить не лише від нас - податківців, але і від прагнення самих підприємств відповідати критеріям, визначеним Податковим кодексом", - зазначила голова комісії з проведення реорганізації ДПСУ в м.Київ Ірина НОСАЧОВА.

Загалом у січні-вересні 2011 року столичним підприємствам відшкодовано 4,2 млрд. грн. ПДВ.