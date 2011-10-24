Профіцит платіжного балансу України в січні-вересні скоротився у 89 разів - до 73 млн. дол.

Профіцит зведеного платіжного балансу України в січні-вересні 2011 року (попередні дані), порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшився в 89 разів – до 73 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, за даними НБУ, дефіцит платіжного балансу за третій квартал ц.р. становив 1,722 млрд. дол.

Дефіцит поточного рахунку за 9 місяців 2011 року збільшився в 11 разів – до 5,496 млрд. дол., зокрема в третьому кварталі становив 2,595 млрд. дол.

У Нацбанку констатують, що формування такого великого дефіциту в останні місяці, в першу чергу, є наслідком розширення внутрішнього інвестиційного попиту, який зумовлює збереження значних обсягів імпорту. Поступово скорочуються річні темпи зростання експорту товарів на тлі уповільнення зовнішнього попиту і зниження цін на світових товарних ринках. Найбільше погіршення зовнішньої кон`юнктури спостерігалося на товари чорної металургії. Частково це компенсувалося, переважно, за рахунок експорту зернових, а також насіння олійних культур і рослинної олії. Високими залишалися річні темпи зростання експорту продукції машинобудування і хімічної галузі (26,9% і 49,0% відповідно).

Також Нацбанк відзначає уповільнення зростання імпорту товарів у вересні, при цьому річні темпи зростання залишаються вищими, ніж аналогічні показники для експорту.

Профіцит фінансового і капітального рахунку в січні-вересні ц.р. скоротився на 26% - до 5,569 млрд. дол., зокрема в третьому кварталі профіцит становив 0,873 млрд. дол. У вересні ц.р. дефіцит фінрахунку становив 1,022 млрд. дол., який, перш за все, сформувався за рахунок погашення своїх зобов`язань комерційними банками на рівні 1,108 млрд. дол.

НБУ відзначає зростання прямих іноземних інвестицій як в річному вимірюванні в 1,5 разу – до 5,254 млрд. дол., так і за підсумками третього кварталу – в 1,4 разу, до 2,088 млрд. дол.

Станом на 1 жовтня 2011 року обсяг міжнародних резервів становив 35 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду впродовж 3,9 місяця.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.