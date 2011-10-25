Світу необхідний єдиний центробанк - варіант Ватикану виходу з кризи

Свої пропозиції щодо виходу єврозони з боргової кризи в понеділок представила римська католицька церква, пише La Repubblica.

Ватикан і Папа Римський вважають, що глобальна фінансова система потребує негайного оновлення, зокрема, на думку церкви, світу необхідно створити загальний центральний банк, який займеться боротьбою з кризою.

«У недалекому майбутньому нам знадобиться організація, яка виконуватиме функції всесвітнього центрального банку... він буде регулювати фінансову та монетарну систему», - йдеться в повідомленні, опублікованому Папською радою справедливості і миру.

Рада приходить до висновку, що «реальний стан економіки має згубний ефект на ліберальні політичні ідеології», які існують за правилами ринку і мають «апріорі економічний» базис.

«Якщо світова спільнота не зможе знайти рішення, то постраждає і політична, і економічна система світу», - попереджає Ватикан.

На думку радників понтифіка, криза може викликати сплеск кількості вороже налаштованих людей, що, в свою чергу, спровокує зростання злочинності та насильства, а це «підриває основи демократії».

Заява Ватикану прозвучала через тиждень після того, як у Римі пройшла демонстрація, яка переросла у великі заворушення.

Протести, що почалися в США, вже перекинулися на інші країни, серед яких Швейцарія, Великобританія, Німеччина та Італія. Протестуючі італійці зібралися на акцію недалеко від Колізею, але через деякий час до них приєдналися одягнені в чорне люди, деякі з яких закривали обличчя масками, і почали розбивати вітрини, підпалювати автомобілі і сміттєві баки. Поліція в суботу, 15 жовтня, заарештувала 12 осіб, у яких було вилучено «коктейлі Молотова».

Під час заворушень постраждали понад 70 людей, прем`єр Сільвіо Берлусконі обіцяв покарати організаторів заворушень.

У неділю стало відомо, що збитки, завдані Риму в результаті масової акції протесту, можуть досягти ? 2 млн.

Для розгону протестуючих поліція застосовувала сльозогінний газ, палиці і водомети, передає «Газета.Ru».