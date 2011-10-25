Місія МВФ прибула до України

Місія Міжнародного валютного фонду прибула до України.

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ у Києві.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ відвідає Україну в період з 25 жовтня по 4 листопада для продовження дискусій у контексті другого перегляду програми за угодою «стенд-бай» і консультацій за 2011 рік щодо Статті IV Статей Угоди МВФ.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, які висуває МВФ до України, - коригування тарифів на газ і теплопостачання.