Міжбанк: відкриття торгів - 8,0040/8,0090 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0040/8,0090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2619/24, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,1255/11,1340. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3891/93 (понеділок — 1,3893/95).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.