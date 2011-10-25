НБУ роз'яснює нові правила обміну валюти

Національний банк України з метою спрощення порядку здійснення валютно-обмінних операцій для фізичних осіб відкоригував правила і вніс зміни до діючої процедури здійснення операцій з купівлі-продажу валют.

Відповідну постанову НБУ від 11 жовтня 2011 №364 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. №1214/19952, повідомляється на сайті НБУ.

Так, згідно з повідомленням, купівля валюти банком на суму до 150 тис. грн. здійснюватиметься при пред`явленні клієнтом (резидентом або нерезидентом) документа, що посвідчує особу. При цьому в квитанції зазначатимуться лише дані ідентифікації клієнта, який здійснив продаж іноземної валюти. Копіювання сторінок документа, що посвідчує особу клієнта, в цьому випадку забороняється.

Продаж готівкової валюти банками одній особі в один операційний день на суму, що не перевищує в еквіваленті 150 тис. грн., здійснюватиметься при пред`явленні клієнтом документа, що посвідчує особу й підтверджує його резидентність.

Касир банку, перевіривши резидентність клієнта, зобов`язаний заповнити квитанцію про здійснення валютообмінної операції й забезпечити збереження копій сторінок документа, на підставі якого проведена ідентифікація особи. Ці копії завіряються печаткою каси банку, пункту обміну валюти.

Також зазначається, що дані про клієнта, отримані в процесі обслуговування при здійсненні валютообмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання.

Вимоги, встановлені щодо пред`явлення документів, що посвідчують особу, при проведенні валютообмінних операцій не поширюються на операції, які здійснюються через банківські автомати самообслуговування банків (банкомати).

При цьому зазначається, що вищезгадані зміни є тимчасовим заходом спрощення правил порядку валютообмінних операцій, які діятимуть із 28 жовтня 2011 року до 1 вересня 2012 року.