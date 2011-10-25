Банк «Форум» за 9 місяців скоротив збитки у 4,8 разу

Банк "Форум" (Київ) у січні-вересні 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року скоротив збиток у 4,8 разу - до 429,722 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку скоротилися на 11% і на 1 жовтня 2011 року склали 12,453 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 0,2%, до 14,093 млрд. грн., зобов'язання - на 20%, до 10,620 млрд. грн.

Статутний капітал банку збільшився на 34% - до 5,935 млрд. грн., власний капітал - у 2,4 разу, до 1,833 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк "Форум" (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Німецький Commerzbank володіє 94,5219% акцій Банку "Форум".