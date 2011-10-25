«Райффайзен Банк Аваль» за 9 місяців скоротив чистий прибуток на 31%

"Райффайзен Банк Аваль" (Київ) у січні-вересні 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року скоротив чистий прибуток на 31% - до 24,156 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, активи банку скоротилися на 3,5% і на 1 жовтня 2011 року склали 53,168 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів збільшилися на 3%, до 45,111 млрд. грн., зобов'язання скоротилися 4%, до 46,567 млрд. грн. Статутний капітал залишався на рівні 3,003 млрд. грн., власний капітал збільшився на 2,5%, до 6,601 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Австрійська група Райффайзен володіє 96,18% акцій "Райффайзен Банк Аваль".