«Промінвестбанк» отримав чистий прибуток у 5,838 млн. грн.

"Промінвестбанк" (ПІБ, Київ) у січні-вересні 2011 року отримав чистий прибуток 5,838 млн. грн., порівняно зі збитком 593,099 млн. грн. за відповідний період 2010 року.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку за звітний період збільшилися на 2% і на 1 жовтня 2011 року склали 35,279 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 13%, до 28,974 млрд. грн., зобов'язання - на 2,3%, до 30,71 млрд. грн.

Статутний капітал банку за звітний період залишався на рівні 5,299 млрд. грн., власний капітал виріс на 0,5% - до 4,569 млрд. грн.

Довідка УНІАН. "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк") створений у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Російська Федерація) на 15 серпня 2011 р., володіє 97,85% акцій "Промінвестбанку".