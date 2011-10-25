НДІ фінансового права розробить алгоритм наповнення баз даних податкових органів - ДПСУ

Науково-дослідний інститут фінансового права розробить алгоритм наповнення баз даних податкових органів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це проінформував заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, учені з наукової установи, яка працює при Національному університеті ДПСУ, розробляють нову методику обробки і зберігання звітності та іншої інформації, необхідної для моніторингу стану сплати податків в країні.

"Ми очікуємо, що дослідники створять дієвий механізм забезпечення керівництва ДПС і інших органів державної влади оперативною інформацією про розрахунки платників податків з бюджетами усіх рівнів", - сказав О.КЛИМЕНКО.

Крім того, ученим доручено розробити оптимальний штатний розклад для обслуговування нової системи обробки і зберігання інформації у банку даних Державної податкової служби.