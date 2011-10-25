У Києві почала роботу Українсько-Азербайджанська Бізнес Рада

У Києві почала свою роботу Асоціація "Українсько-Азербайджанська Бізнес Рада".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив почесний Президент Українсько-Азербайджанської Бізнес Ради Рустам АГАЄВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, місією Асоціації є сприяння політичному, економічному, науковому, технічному, інформаційному обміну, а також встановлення і координація взаємовигідних економічних стосунків між провідними підприємствами України і Азербайджану.

При цьому він додав, що основними завданнями, які стоять перед Українсько-Азербайджанською Бізнес Радою, є: підвищення інвестиційної привабливості України і Азербайджану, поліпшення іміджу стратегічних партнерів перед світовою спільнотою, розвиток малого і середнього бізнесу в цих країнах.

Р. АГАЄВ зазначив, що Українсько-Азербайджанська Бізнес Рада створюватиме реальні можливості для своїх членів розвивати свій бізнес і ставати стабільнішими у фінансових аспектах, отримувати постійний потік інформації для нових ідей, створювати і зберігати ефективні ділові стосунки з місцевими органами влади та іншими організаціями.

У свою чергу, як сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ейнулли Ядулли оглу МАДАТЛІ, товарообіг між Україною і Азербайджаном за підсумками 2010 року склав понад 1,5 млрд. дол. "Спостерігається великий потенціал для розвитку співпраці між Україною і Азербайджаном", - додав він.

Р. АГАЄВ також повідомив, що найближчим часом почне роботу аналогічна Бізнес Рада у Баку.

Довідка УНІАН. Асоціація "Українсько-Азербайджанська Бізнес Рада" (зареєстрована в державних органах 24 травня 2011 року), як добровільна громадська організація, була створена з метою налагодження і координації стосунків між провідними підприємствами Азербайджану і України, сприяння політичному, економічному, науковому, технічному, інформаційному, культурному обміну.