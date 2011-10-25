Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0005-8,0080 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0040/8,0090, на 12:00 ціни знизилися 8,0010/8,0050. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0005/8,0080 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2619/24, на 12:00 ціни піднялися до 0,2624/28. На момент закриття торгів ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 30,4300 (-0,4070).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3891/93, а на 15:00 виросли 1,3933/35. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 11,1255/11,1340, на 12:00 ціни пішли вниз 11,1395/11,1490. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH склали 11,1555/11,1700.