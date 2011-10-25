Компанія «Інком» не має претензій до податківців - ДПСУ

Компанія «Інком» не має претензій до податківців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Зазначається, що інцидент, який відбувся 12 жовтня 2011 р. між компанією і податковими органами, є непорозумінням, і на сьогоднішній день він повністю вичерпаний.

Компанія «Інком» заявляє, що ніякого обшуку співробітники податкової міліції в їх приміщеннях не проводили й ніяких документів не вилучали.

Непорозуміння було викликане тим, що бізнес-центр «Інком» знаходиться в приміщеннях, в яких розміщено інші підприємства, одне з яких і було об`єктом перевірки з боку податківців.

За повідомленням прес-служби «Інкому», співробітники податкових органів у своїх діях не виходили за рамки чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня співробітники податкової міліції близько 11:20 зайняли будівлю бізнес-центру «Інком». За даними прес-служби компанії «Інком», зокрема, були заблоковані поверхи, співробітникам компанії було заборонено виходити з будівлі. Співробітникам не були пред`явлені документи, на підставі яких проводиться обшук приміщення, а тільки податкові посвідчення. Обшук тривав близько години.

13 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення голові Державної податкової служби України Віталію ЗАХАРЧЕНКУ провести службове розслідування щодо дій податківців «в одному з бізнес-центрів столиці» і дати їм належну оцінку.

14 жовтня перший заступник начальника податкової міліції – начальник Головного управління податкової міліції ДПСУ Василь КОВАЛЬ заявив, що у податкової міліції немає претензій до діяльності компанії «Інком».

В.КОВАЛЬ не підтвердив і не спростував інформацію про перевірки в компанії до завершення перевірки з цього питання. «Ми вже призначили службову також перевірку з цього питання, інформація є, на неї треба реагувати. Проведемо: винні – покараємо, невинні – вибачте», - сказав він.

Довідка УНІАН. Компанія «Інком» – інтегратор інформаційних технологій, що має 30 філіалів по всій території України, а також представництва в Білорусі та Казахстані.