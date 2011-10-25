Руссефф: Бразилія – найбільший торговий партнер України в Латинській Америці

Бразилія є найбільшим торговим партнером України в Латинській Америці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Президент Бразилії Ділма РУССЕФФ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Вона підкреслила стратегічний характер відносин між двома країнами.

«Ми бачимо позитивні тенденції торгово-економічного співробітництва, і це підтверджує важливість стратегічного партнерства між Україною і Бразилією», - сказала Д.РУССЕФФ.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ розповів, що за результатами переговорів сторонами були актуалізовані пріоритети співпраці між Україною і Бразилією в усіх сферах взаємодії, зокрема, у торговельно-економічній, космічній, військово-технічній та енергетичній галузях.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, підтримання міждержавних контактів на найвищому рівні є корисним для поглиблення взаєморозуміння та активізації співпраці. Крім того, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що президенти домовилися підтримувати дієвий і постійний діалог на рівні міністрів закордонних справ двох країн.

Також президенти єдині в думці щодо важливості функціонування міжурядової українсько-бразильської комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

«Велику увагу під час нашої зустрічі було приділено активізації торговельно-економічного співробітництва, потенціал якого, на наше спільне переконання, задіяний ще не у повному обсязі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що за результатами переговорів було ухвалено спільну заяву президентів України і Бразилії, у якій відображений весь спектр двосторонньої співпраці та окреслені завдання подальшого співробітництва.