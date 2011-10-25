Україна і Бразилія проведуть бізнес-форуми
19:41, 25 жовтня 2011Фінанси
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Україна і Бразилія проведуть бізнес-форуми.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив на спільній прес-конференції з Президентом Бразилії Ділмою РУССЕФФ.
За його словами, під час переговорів сторони досягли домовленості про започаткування спільних бізнес-форумів на території України та Бразилії.
В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що перший бізнес-форум відбудеться в Бразилії, участь в ньому візьмуть представники великого бізнесу, губернатори двох країн та інші високопосадовці.
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