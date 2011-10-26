Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0030-8,0070 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим зниженням котирувань - 8,0030/8,0070 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2616/20, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,1425/11,1495. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3927/29 (вівторок - 1,3891/93).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.