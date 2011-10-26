Азаров обіцяє ліквідувати рейдерство

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє ліквідовувати рейдерство в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ зазначив, що останнім часом збільшилося число рейдерських захоплень підприємств, у зв'язку з чим і була відновлена діяльність комісії з боротьби з рейдерством. Статус комісії був підвищений і її очолив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

"Кримінальний вірус рейдерства знову почав атакувати Україну. Рейдерів не зупиняють, а іноді і підтримують чиновники і ті, хто, здавалося б, повинен захищати закон. Ми у зародку покладемо цьому край. Я відповідально заявляю, що права власності в Україні будуть захищені надійно", - сказав М.АЗАРОВ. Він пообіцяв, що чиновники, які сприяють рейдерству, будуть покарані. "Чиновникам і посадовцям, які спробують сприяти рейдерам, навіть не потрібно чекати рішення суду. Будь-яка участь у захопленнях - це, як мінімум, невідповідність займаній посаді, і тому, за фактом, таких посадовців необхідно звільняти негайно, розслідувати і передавати справу до суду", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів відновив діяльність Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств (рейдерству - УНІАН) і призначив її головою першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Відповідне розпорядження прийняте на засіданні Кабміну 24 жовтня.

Раніше робота Міжвідомчої комісії з боротьби з рейдерством була припинена у результаті структурних змін, проведених в контексті адміністративної реформи.