Укріплення відносин України та Китаю допоможе економічному росту - експерт

Керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ упевнений, що зміцнення економічних стосунків між Україною і Китаєм може стати важливим чинником економічного зростання.

Про це він заявив в переданому УНІАН коментарі.

"Китай сьогодні являє собою другу економіку світу і проводить досить активну зовнішньоекономічну політику, і зрозуміло, що для такої країни як Україна мати хороші відносини, і я б сказав, інтенсивні стосунки з Китаєм надзвичайно вигідно" - сказав експерт.

Він вважає, що будь-які спроби встановити тіснішу співпрацю з Китаєм, у тому числі шляхом запрошення китайських інвесторів в Україну є досить позитивними, і те, що робить у цьому плані уряд, "можна тільки вітати".

І.БУРАКОВСЬКИЙ констатував, що на сьогодні Китай є високотехнологічною країною, тому якщо Україна хоче модернізуватися, то сьогодні вона вже може купувати технології у Китаю, і тим самим модернізувати свою виробничу структуру.

"Дуже важливо, що на сьогодні у світі існує певна конкуренція за співпрацю з Китаєм, виходячи з його нинішньої ролі у світовій політиці і у світовій економіці, тому зміцнення стосунків і, передусім, економічних стосунків, між Україною і Китаєм може стати важливим чинником економічного зростання країни", - зазначив експерт.

Нагадаємо, що перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ в інтерв'ю державному інформаційному агентству КНР "Сіньхуа" запросив китайських інвесторів взяти участь у модернізації і розширенні експортних можливостей українських портів, транспортних шляхів і супутньої інфраструктури.