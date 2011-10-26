НБУ у січні-вересні 2011 року збільшив активи на 3,9% - до 441,806 млрд. грн.

Нацбанк України у січні-вересні збільшив активи на 3,9%

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в газеті "Голос України" від 26 жовтня.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті зменшилися на 7,8% - до 112,857 млрд. грн., цінні папери нерезидентів - виросли на 6,8%, до 161,928 млрд. грн. Об'єм авуарів НБУ в спеціальний правах запозичень виріс у 14 разів - до 875 млн. грн. Монетарне золото виросло на 17% - до 8,414 млрд. грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 27% - до 69,840 млрд. грн. Об'єм кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 11,7% - до 53,682 млрд. грн., внески в рахунок квоти МВФ збільшилися на 1,5%, до 17,082 млрд. грн.

Зобов'язання Нацбанку за звітний період збільшилися на 2% - до 342,884 млрд. грн., у тому числі банкноти і монети в обороті - на 3,7% - до 207,502 млрд. грн., зобов'язання перед МВФ виросли на 1,6% - до 77,977 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ у звітний період залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал збільшився на 10,6% - до 98,922 млрд. грн.

Фонди та інші резерви за січень-вересень збільшилися в 2,7 разу - до 16,262 млрд. грн., резерви переоцінки іноземної валюти монетарного золота і банківських металів виросли на 0,8% - до 94,060 млрд. грн. Також Нацбанк знизив на 15,587 млрд. грн. вартість фінансових активів до їх справедливої вартості в результаті корекції.