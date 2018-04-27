Банківський пакет: як зекономити гроші і не "підірватися"...

Здавалося б, економічна ситуація останніх років змусила українців більше зважено і раціонально підходити до щомісячних витрат. Проте, як показали останні соціологічні дослідження, близько 10% заробітку наших громадян як і раніше йде "в нікуди". При цьому питання "як дожити до понеділка - читай - зарплати" залишається відкритим для сотень тисяч українських сімей.

Рішення цих проблем давно вже пропонують банки: на сьогодні існує ряд банківських продуктів і послуг, які дозволяють планувати, контролювати і ефективно розпоряджатися сімейним бюджетом. При цьому великі системні фінансові установи пропонують їх "гуртом" - підключення до пакетів послуг економить і кошти, і час клієнта. Що включає подібний комплекс послуг? І в чому полягає вигода для клієнта? Далі у статті огляд пакетів послуг, які пропонують найбільші банки України.

"Сучасний споживач банківських послуг стає усе більш вимогливим: йому потрібно оперативне обслуговування, якісний сервіс, універсальні послуги - і усе це за прийнятною ціною, - зазначає Директор роздрібного бізнесу Надра Банку Валентина Брожик. - Тому пакети послуг для фізичних осіб досить затребувані останнім часом: таким чином клієнти економлять час на обслуговування і отримують вигідні тарифи".

Пакети послуг (ПП), які банки пропонують клієнтам, як правило включають стандартний комплекс послуг: накопичувальний і депозитний рахунки, овердрафт, мобільний банкінг, інтернет-банкінг і так далі. Проте, тільки половина з п'ятнадцяти найбільших банків пропонують усі перераховані послуги в ПП. Приміром, накопичувальний рахунок входить до складу Пакету послуг тільки п'яти банків, при цьому депозитний рахунок у них у рамках ПП відсутній. Ще рідше банки надають овердрафт: 4 з 15 установ.

Плата за оформлення пакету послуг в українських банках варіюється від 4,9 гривень до декількох тисяч гривень. При цьому, на українському ринку є декілька банків, які цю плату не беруть, але у такому разі банки, як правило, компенсують цю вартість за рахунок щомісячної абонплати.

Проте вартість щомісячного обслуговування у рамках пакету в цілому нижча від вартості послуг окремо. Це дозволяє клієнтові оптимізувати витрати і ефективніше використовувати свої кошти.

У рамках пакету клієнтам банку оформляється іменна платіжна карта з чіпом/магнітною смугою Visa Classic або MasterCard Mass. За бажанням клієнт може відкрити додаткові карти. Є банки, які надають клієнтові цю можливість безкоштовно, обмежуючи тільки кількість карт. Залежно від класу карти вартість відкриття додаткових карт коливається в районі 10-30 грн. за економ-категорію і від 300 до 2 000 грн. (еліт - клас).

При цьому рівень можливостей для клієнта (відсоток доходу за депозитами, наявність бонусів, програма лояльності і т. д.), який в пакетах преміум-класу від початку вищий. Тарифи на основні банківські послуги в ПП, незалежно від класу пакету, завжди нижчі, ніж вартість окремо взятої послуги. Це стосується усіх класів: від економ-пропозицій до ексклюзивних варіантів бізнес- і преміум-класу. У сегментації клієнтів банки, як правило, відштовхуються від обов'язково наданої ц кожному пакеті послуг платіжної карти певного рівня. Найчастіше термін дії карти складає 1-3 роки, і тільки 3 банки надають безстроковий варіант.

Окрім комплексу різних банківських пропозицій підключення до пакету послуг надає клієнтам додаткові бонуси і можливість участі у різних партнерських програмах.

Що сховане у банківських пакетах?

Банки вивчають попит і намагаються, по можливості, враховувати вимоги клієнтів, "упаковуючи" в нові пакети все більше різноманітних пропозицій. Серед нових на ринку Пакет послуг Надра Банку "Сімейний", функціональні можливості якого дозволяють на постійній основі вирішувати цілу низку фінансових питань не лише клієнта банку, але і членів його сім'ї. Наприклад, власник платіжної картки Надра Банка може оформити аналогічні картки і для усіх в родині, включаючи дітей віком від 14 років, і, встановивши для кожного персональний бюджет, бути в курсі усіх сімейних покупок. Про це банк в режимі онлайн за допомогою SMS повідомлятиме клієнта, крім того, у кінці місяця можна отримати звідну таблицю усіх здійснених сім'єю платежів за увесь місяць.

"Як свідчить статистика, наші громадяни щомісячно витрачають близько 10% свого заробітку спонтанно. І при цьому українські сім'ї часто стикаються з ситуацією, коли бракує коштів на украй необхідну річ, - розповідає В. Брожик. - Функціональні можливості пакету послуг "Сімейний" сприяє ефективному управлінню сімейним бюджетом".

За допомогою карт сім'я зможе розраховуватися за товари і послуги в торгово-сервісній мережі без сплати комісій, переводити гроші родичам по усій Україні, знімати готівку у будь-якому банкоматі або відділенні НАДРА БАНКУ. Щоб заощадити час клієнта, банк пропонує використовувати функцію "Автоматичні платежі": усі обов'язкові щомісячні платежі, наприклад, за комунальні послуги, стаціонарний і мобільний зв'язок, дитсадок і т. і. можна буде оплачувати, не відвідуючи банк, - сума фіксованого платежу щомісячно перераховуватиметься на вказаний рахунок. "Автоматичний платіж" зручно використовувати і для цільових накопичень, причому кожен зможе це робити самостійно. Голова сім'ї - на навчання дітей, дружина - на відпустку, а діти - на новий мобільний телефон або ігрову приставку.

У разі, коли на поточному рахунку недостатньо коштів для потрібної купівлі, у рамках "Сімейного" пакету можна оформити послугу "Автоматичний кредит". Банк надасть додаткові гроші на непередбачені витрати, які повертатимуться автоматично під час надходження коштів на поточний рахунок клієнта.

Наповнення пакетів послуг банків загалом не сильно відрізняється, при цьому у кожного банку свої пріоритети у виборі клієнта, відповідно, одні роблять акцент на роботу з бізнесом, інші - на роботу з клієнтами розряду VIP.

Так "Кредитпромбанк" пропонує пакет послуг "Еліт" на базі платіжної карти елітного класу Visa Platinum. У рамках пакету клієнти отримують можливість збільшити свій дохід за рахунок високих відсотків, які нараховують на залишок карткового рахунку, і їх капіталізації: зі збільшенням залишку на картковому рахунку збільшуються і відсотки, які нараховують.

Купуючи пакет послуг "Еліт", клієнт банку отримує додаткову платіжну карту MasterCard Gold, дві додаткові карти класу Gold на ім'я довіреної особи, програму страхування власника карти і довіреної особи у разі поїздки за кордон, обов'язкове підключення до послуг "Мобільний Кредитпромбанк" та "Internet-Кредитпромбанк". Крім того, у рамках пакету клієнти, які оформили у банку депозитні вклади "Класичний", "Преміальний" або "Цільовий", отримують додатковий бонус до +1% до базової процентної ставки.

У той же час, усім користувачам пакету "Еліт" надається знижка у розмірі 35% на послуги оренди сейфів, а також ряд додаткових переваг і привілеїв які пропонує утримувачам карти Visa Platinum міжнародна платіжна система Visa International.

Більшість великих українських банків мають цілий ряд пакетів послуг на різний смак і бажання.

Так, наприклад, "Альфа-банк" пропонує клієнтам 6 пакетів послуг: Альфа-дебют - для тих, хто поки не знайомий з банківськими продуктами і має мінімальні потреби; Альфа-старт - для тих, хто тільки починає користуватися банківськими послугами; Альфа-клас - для активних користувачів банківських послуг; Альфа- Престиж - для тих, хто часто виїжджає за кордон і активно користується банківськими послугами; Альфа-статус - для цінителів "особистого підходу" і ексклюзивних послуг; Alfa - Star - для тих, хто вважає за краще сплатити вартість пакету один раз і користуватися надалі картою без сплати яких-небудь комісій, у тому числі знімати готівку у будь-якому банкоматі світу без комісії.

До будь-якого пакету послуг Альфа-старт, Альфа-Клас, Альфа-престиж, Альфа-статус, Alfa - Star додають: картковий рахунок для щоденного управління грошима, на який можна нараховувати кошти з будь-яких джерел доходу - зарплату, пенсію, депозит і відсотки по ньому і т. д., а також платіжну карту будь-якого типу залежно від вибраного рівня пакету, яка є інструментом доступу до грошей на картковому рахунку. Крім того, клієнтові відкривають рахунок "Прибутковий сейф", накопичувальний рахунок з підвищеною процентною ставкою, який автоматично відкривається до карткового рахунку і дає можливість накопичувати гроші і отримувати дохід у вигляді відсотків на залишок коштів на рахунку. Окрім цього, клієнт отримує доступ до інтернет-банкінгу, додаткові бонуси у разі відкриття депозиту в "Альфа-банку" у вигляді підвищеної процентної ставки по депозиту, можливість вибрати страховку та інше, та інше...

Є свої пропозиції пакетів послуг і у Раффайзен Банк Аваль. Пакет "Оптимальний", так само як і продукти конкурентів, "розширює можливості управління власними коштами, економить час і допомагає скоротити витрати". Цей пакет передбачає автоматизацію платежів по кредиту, поповнення депозиту, оплату комунальних послуг або мобільного зв'язку за допомогою послуги "Постійне доручення"; доступ до банківських послуг через розгалужену мережу банкоматів і центрів самообслуговування банку по усій Україні; інформування за допомогою SMS -повідомлень про операції з картковим рахунком при підключенні до послуги "Мобільний банкинг"; карти міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard для власника рахунку і на довірених осіб з можливістю встановлення персональних лімітів; щомісячна виписка з карткового рахунку на адресу електронної пошти; онлайн-виписка з карткового рахунку на сайті банку; інші послуги. Крім того, пакет "Оптимальний" містить спеціальні депозитні пропозиції: вклад до запитання "Універсальний" - вклад з вільним доступом до усієї суми розміщених коштів у будь-який час. При знятті коштів відсутні будь-які штрафні санкції. Можливість накопичення коштів шляхом поповнення рахунку в зручний для вас час у відділеннях, кіосках самообслуговування, або за допомогою постійно діючого доручення. Оплата відсотків проводиться щомісячно шляхом капіталізації. Користувачі пакету "Оптимальний" безкоштовно можуть відкрити платіжну ко-брендову картку "МТС - Райффайзен Банк Аваль" для участі у програмі лояльності "Мобільний бонус МТС". Для зарплатних клієнтів банку, яким не потрібний повний набір послуг, пропонується простіший базовий пакет "Оптимальний Легкий". Пакет "Оптимальний Легкий" містить спрощений набір банківських послуг і сервісів для клієнтів, які тільки починають користуватися банківськими послугами.

Коли банківський пакет може стати "вибухпакетом"...

Можливо, на перший погляд може здатися, що такі ось банківські пакети суцільне благо для клієнта. Але ми ж розуміємо, що основна мета роботи будь-якого банку - це отримання прибутку, а що для банку прибуток, то для клієнта витрати. Тому треба зважити усі "за і проти", перш ніж бігти стрімголов у банк, щоб оформити тарифний пакет.

По-перше, пакетні послуги банків все-таки не безкоштовні. Кожен місяць з вас списуватимуть до 20 грн. за користування пакетом послуг. Відповідно, треба порахувати, чи буде додатковий відсоток по депозиту перекривати ці витрати.

Крім того, треба переконатися, що ви дійсно користуватиметеся усіма послугами пакету. Безумовно, у пакеті їх вартість нижча, ніж усіх окремо, та все ж, чи готові ви платити за те, чим не користуєтеся? Як показує практика, недосвідченому клієнтові банку більшість послуг пакету не потрібна зовсім.

Також важливим моментом є необхідність постійного контролю руху коштів на рахунках, без якого є деяка небезпека для користувача відходу в мінус. Припустімо, ви знаєте, що у вас на рахунку рівно 100 грн. Йдете у банкомат і знімаєте їх. Проте, багато банків за зняття коштів беруть комісію. Тобто ви зняли 100 грн., а з вас списали 105 грн., і відповідно ви пішли в мінус. На цей ось "мінус" через деякий час може накапати чималенька пеня. Те ж саме може статися, якщо ви забули анулювати пакет, коли на рахунку закінчилися гроші, - адже щомісячна плата зніматиметься, і у результаті через декілька місяців банк надішле вам значний рахунок до оплати.

Таким чином, перш ніж приймати рішення треба гарненько подумати. Хоча, просто залишати вільні гроші лежати "мертвим вантажем" - також нераціонально...

Савва Алексєєв