«Укрсоцбанк» за 9 місяців скоротив чистий прибуток у 3,8 разу

ПАТ "Укрсоцбанк" (Київ) у січні-вересні 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року скоротило чистий прибуток в 3,8 разу - до 6,29 млн. грн.

Про це сказано у звіті, опублікованому в газеті "Голос України" від 26 жовтня.

Активи банку у звітному періоді скоротилися на 4,8% і на 1 жовтня 2011 року склали 39,619 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 0,2%, до 37,387 млрд. грн., зобов'язання скоротилися на 5,7%, до 33,048 млрд. грн.

Статутний капітал у звітному періоді залишався на рівні 1,270 млрд. грн., власний капітал збільшився на 0,002% - до 6,57 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АКБ "Укрсоцбанк" заснований у вересні 1990 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Італійська група UniCredit володіє 95,4439% акцій "Укрсоцбанку".