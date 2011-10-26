Чистий прибуток «Дельта Банку» за 9 місяців виріс у 153 рази

Чистий прибуток АТ "Дельта Банк" у січні-вересні 2011 року збільшився у 153 рази порівняно з показником за аналогічний період 2010 року, і на 1 жовтня склав 518,909 млн. грн.

Про це сказано у квартальному звіті банку, розміщеному в газеті "Голос України" (№199 від 26 жовтня).

Активи банку від початку року збільшилися на 37% і на 1 жовтня склали 18,856 млрд. грн., зобов'язання - на 32%, до 17,414 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 20% - до 14,784 млрд. грн., власний капітал - виріс у 2,4 разу до 1,442 млрд. грн., статутний капітал - на 62% - до 827 млн. грн.

Довідка УНІАН. КБ "Дельта" зареєстрований 9 лютого 2006 року.

На 1 жовтня 2011 р. основними акціонерами банку були: Микола ЛАГУН - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.