Міжбанк: закриття торгів - 8,0080/8,0110 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями: 8,0030/8,0070, на 12:00 ціни становили 8,0060/8,0095. На час закриття торгів цінові рівні піднялися 8,0080/8,0110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився 0,2616/20, на 12:00 звузився спред 0,2616/19. На час закриття торгів ціни підвищилися 0,2619/23. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,5750 (+0,1450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3895/1,3950. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,1425/11,1495, на 12:00 ціни пішли вгору 11,1505/11,1590. На час закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,1565/11,1645.