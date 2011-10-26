Білорусь планує в 2012 році залучити 3,8 млрд. дол. прямих іноземних інвестицій

Мінськ. У 2012 році Білорусь планує залучити 3,8 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій, зокрема 2,5 млрд.дол. – за рахунок реалізації приватизаційних проектів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив у середу, 26 жовтня, міністр економіки країни Микола СНОПКОВ під час прямої телефонної лінії в газеті «Республика».

М.СНОПКОВ відзначив, що макроекономічне прогнозування на 2012 рік залежатиме від трьох основних показників, від яких безпосередньо залежить економіка. Це прогнози щодо інфляції, продуктивності праці і позитивного сальдо торговельного балансу.

«Наступний рік ми визначаємо як рік балансування, стабілізації, рік формування умов для стійкого розвитку в майбутньому. Тому найголовніша умова - це утримати в рамках прогнозу інфляцію (на 2012 рік у Білорусі закладається параметр інфляції на рівні 19-20% до грудня 2011 року – УНІАН). Друга умова - зростання продуктивності праці, що передбачає зниження енерго- і матеріаломісткості, які є і будуть основоположними індикаторами наступного року. І третій важливий аспект, це позитивне сальдо торговельного балансу», - сказав міністр економіки Білорусі.

Він також відзначив, що четвертим чинником, який впливає на платіжний баланс, а також на зростання продуктивності праці, є прямі іноземні інвестиції.

«У 2012 році ми плануємо залучити 3,8 млрд. дол. прямих іноземних інвестицій, зокрема 2,5 млрд. дол. за рахунок приватизації», - наголосив М. СНОПКОВ.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками восьми місяців 2011 р. в економіку Білорусі залучено 1,1 млрд. дол. прямих іноземних інвестицій із запланованих на рік 6,5 млрд. доларів.