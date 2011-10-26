Українські банки скоротили сальдований збиток майже в 2 рази

Українська банківська система в січні-вересні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротила сальдований збиток майже в 2 рази - до 5,6 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків України за дев`ять місяців 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшилися на 3,2% і становили 103,5 млрд. грн. Витрати банків за вказаний період зменшилися на 1,1% і становили 109,1 млрд. грн.», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Українська банківська система в 2010 році скоротила збиток майже в 3 рази - до 13,027 млрд. грн.