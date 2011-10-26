У листопаді президенти Росії, Казахстану та Білорусі обговорять питання формування ЄЕП

Москва. У листопаді президенти Росії, Казахстану та Білорусі Дмитро МЕДВЕДЄВ, Нурсултан НАЗАРБАЄВ і Олександр ЛУКАШЕНКО обговорять питання формування Єдиного економічного простору.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Казахстану.

«Досягнуто домовленість про проведення в листопаді цього року зустрічі президентів Казахстану, Білорусі та Росії з метою узгодження питань формування ЄЕП і ухвалення відповідних рішень», йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що ЄЕП запрацює з 1 січня 2012 року.