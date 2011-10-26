У листопаді президенти Росії, Казахстану та Білорусі обговорять питання формування ЄЕП
18:14, 26 жовтня 2011Фінанси
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Москва. У листопаді президенти Росії, Казахстану та Білорусі Дмитро МЕДВЕДЄВ, Нурсултан НАЗАРБАЄВ і Олександр ЛУКАШЕНКО обговорять питання формування Єдиного економічного простору.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Казахстану.
«Досягнуто домовленість про проведення в листопаді цього року зустрічі президентів Казахстану, Білорусі та Росії з метою узгодження питань формування ЄЕП і ухвалення відповідних рішень», йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, передбачається, що ЄЕП запрацює з 1 січня 2012 року.
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