Експерти допускають отримання кредиту МВФ без підвищення тарифів на газ для населення

Експерти допускають, що Україна може одержати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ), не підвищуючи тарифи на газ для населення.

При цьому експерти зазначають, що для того, щоб одержати кошти МВФ, уряд України має буде запропонувати переконливу альтернативу.

Так, начальник відділу аналізу фінансових ринків АБ «ІНГ Банк Україна» Олександр ПЕЧЕРИЦИН зазначив, що для МВФ головне, щоб Україна виконувала заплановані бюджетні показники і утримувала дефіцит фінансів на допустимому рівні, при цьому підвищення тарифів на газ для населення, на думку Фонду, дає можливість Україні виконати вищезгадані вимоги. Відповідно, якщо українська сторона запропонує альтернативу підвищенню тарифів, то, можливо, кошти МВФ вдасться одержати, не ухвалюючи таке непопулярне рішення.

«Для МВФ найголовніше – це виконання Україною запланованих бюджетних показників. Природно, підвищення тарифів це той шлях, який дозволить Україні це зробити. Але, з другого боку, якщо уряд зможе переконати і довести, що він може знизити дефіцит іншими способами, то це, можливо, буде сприйнято МВФ як позитивний сигнал» - говорить О.ПЕЧЕРИЦИН.

Водночас економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ, хоча й не виключає отримання Україною коштів МВФ без підвищення тарифів, та все ж таки, враховуючи відсутність пропозицій щодо рішення даного питання з боку уряду, вважає такий розвиток подій малоймовірним.

«Вірогідність отримання траншу кредиту МВФ без підвищення тарифів на газ для населення наближається до нуля. Єдиний варіант, за якого ми б змогли одержати ці кошти і не підвищувати тарифи, це якщо уряд зможе довести МВФ, що він може закрити дефіцит бюджету «Нафтогазу» за рахунок інших джерел, - говорить О.ЖОЛУДЬ. - Виходячи з того, що чіткого бачення щодо інших джерел поки що немає, то відповідно, я вважаю, що такий розвиток подій дуже малоймовірний».

При цьому обидва експерти вважають, що, хоча гострої необхідності в отриманні траншу кредиту МВФ на сьогодні немає, але додаткова валюта все ж таки стала б у нагоді Україні.

«Суто з економічної точки зору отримання траншу кредиту МВФ для України не критичне. Але якщо взяти до уваги інші чинники, які останнім часом впливають на Україну, зокрема, зростання девальваційних очікувань, загальну глобальну нестабільність, зменшення здатності залучення валютних потоків з-за кордону, то напевно зараз важливість цих коштів зростає ще більше», - зазначає О.ПЕЧЕРИЦИН.

На думку О.ЖОЛУДЯ, отримання чергового траншу кредиту МВФ дозволить НБУ й надалі проводити політику утримання курсу національної валюти.

«Якщо ставити за одну з цілей політику утримання курсу на рівні, близькому до сьогоднішнього, то для підтримки резервів нам непогано було б одержати додаткове вливання валюти. У нас достатньо серйозно скоротилися резерви, і, враховуючи сезонне зростання імпорту, яке відбувається в осінньо-зимовий період, можна очікувати продовження скорочення резервів. Відповідно, якщо ми прагнемо утримати курс і якщо така політика потрібна, і нам потрібно захищати курс від ослаблення, то приплив додаткових коштів, які ми б могли для цього використати, він є позитивним» - говорить О.ЖОЛУДЬ.

Крім того, експерти наголошують, що позитивне рішення МВФ у питанні надання Україні чергового траншу кредиту стане важливим сигналом для інвесторів, які готові вкладати гроші в Україну.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ з 25 жовтня по 4 листопада перебуватиме з візитом в Україні для продовження дискусій у контексті другого перегляду програми за угодою «стенд-бай» і консультацій за 2011 рік за Статтею IV Угоди МВФ.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту майже на 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, які висуває МВФ до України, - коректування тарифів на газ і теплопостачання.