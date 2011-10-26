Середня зарплата в Україні збільшилася до 2 737 грн.

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у вересні 2011 року, порівняно з серпнем ц.р., збільшилася на 1,6% і на 1 жовтня становила 2,737 тис. грн. Водночас, порівняно з вереснем 2010 року, середня зарплата зросла на 16,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 жовтня ц.р. спостерігався в Києві – 4,072 тис. грн. (у вересні середня зарплата зросла на 0,4%), а також у Донецькій – 3,226 тис. грн. (зростання на 1,3%), Київській – 2,973 тис. грн. (зростання на 3,8%) і Дніпропетровській областях – 2,96 тис. грн. (зростання на 4,9%).

Найнижчий – у Тернопільській – 1,927 тис. грн. (зростання на 0,1%), Херсонській – 2,038 тис. грн. (зростання на 1,8%) і Чернігівській областях – 2,047 тис. грн. (зростання на 0,7%).

Загалом зростання рівня середньої заробітної плати у вересні 2011 року спостерігалося в 21 області, а також у АР Крим, Києві та Севастополі, відповідно зниження - в трьох областях.

Зокрема, на 1 жовтня ц.р. середня зарплата в АР Крим становила 2,418 тис. грн. (зростання у вересні на 1,7%, порівняно з серпнем), у Вінницькій області – 2,189 тис. грн. (зростання на 3,1%), Волинській – 2,08 тис. грн. (зростання на 0,7%), Житомирській – 2,11 тис. грн. (зниження на 0,5%), Закарпатській – 2,176 тис. грн. (зростання на 3,6%), Запорізькій – на 2,719 тис. грн. (зростання на 1,4%), Івано-Франківській – 2,31 тис. грн. (зростання на 0,3%), Кіровоградській – 2,228 тис. грн. (зростання на 2,2%), Луганській – 2,822 тис. грн. (зростання на 1,3%), Львівській – 2,358 тис. грн. (зростання на 1,4%), Миколаївській – 2,506 тис. грн. (зростання на 0,7%), Одеській – 2,435 тис. грн. (зростання на 1,2%), Полтавській – 2,614 тис. грн. (зростання на 2,6%), Рівненській – 2,237 тис. грн. (зростання на 0,4%), Сумській – 2,239 тис. грн. (зниження на 1,8%), Харківській – 2,524 тис. грн. (зростання на 2,3%), Хмельницькій – 2,135 тис. грн. (зниження на 0,4%), Черкаській – 2,24 тис. грн. (зростання на 1,4%), Чернівецькій – 2,076 тис. грн. (зростання на 1,8%).

За даними Держстату, в січні-вересні 2011 року в Україні фонд оплати праці був нарахований у розмірі 251,066 млрд. грн.