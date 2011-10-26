Фонд гарантування вкладів призупинив виплати вкладникам банку «Володимирський»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб тимчасово, до 28 жовтня 2011 року, припинив виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку «Володимирський».

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене на вимогу Головного управління державної служби з боротьби з економічною злочинністю Департаменту кримінальної міліції Міністерства внутрішніх справ України.

«Про дату початку виплат вкладникам банка буде повідомлено додатково», - зазначається у повідомленні Фонду.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України своєю постановою №301 від 30 серпня 2011 р. відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації АТ «КБ «Володимирський».