Лідери країн зони євро узгодили заходи щодо виходу з боргової кризи

Брюссель. Лідери країн-членів зони євро узгодили основні заходи щодо виходу з кризи суверенних боргів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомили після завершення засідання вранці 27 жовтня Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПЕЙ і Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

«Ми не хочемо повторення деяких помилок з недавнього минулого. Приймаючи сьогодні рішення, ми закладаємо фундамент на майбутнє», - заявив Президент Європейської Ради.

«Пакет, який ми схвалили цієї ночі, – є всебічним пакетом, який підтверджує, що Європа робитиме все від неї залежне для збереження фінансової стабільності», - зазначив Президент Єврокомісії.

За підсумками засідання, яке в цілому продовжувалося близько 9 годин, – з 19.00 26 жовтня до 04.00 27 жовтня, лідерам країн-членів зони євро вдалося узгодити свої дії з кількох основних напрямків.

По-перше, країнам-членам зони євро вдалося домовитися з приватними кредиторами Греції про списання 50% її боргових зобов`язань шляхом обміну облігацій, починаючи з грудня наступного року. При цьому незмінним залишається поставлене перед Грецією завдання про зниження її державного боргу до 120% ВВП до 2020 року. За словами Президента Єврокомісії, ця домовленість дає можливість розпочати другу програму допомоги Греції на загальну суму майже 100 млрд. євро до кінця цього року.

По-друге, країни-члени зони євро домовилися про нові можливості використання Європейського механізму фінансової стабільності – спеціального антикризового фонду, створеного для допомоги країнам, які мають проблеми з борговими зобов`язаннями, - що дасть змогу в цілому збільшити ресурси цього фонду в 4-5 разів, або до майже 1 трлн. євро.

По-третє, лідери країн-членів єврозони домовилися про посилення економічного управління і ролі Європейської комісії у фіскальній координації і нагляді. При цьому визначено 10 заходів щодо посилення економічного управління в зоні євро.

По-четверте, Президенту Європейської Ради разом з Президентами Єврокомісії і Єврогрупи доручено визначити заходи з подальшого зміцнення економічного союзу, включаючи можливість внесення обмежених змін в угоду ЄС.

За словами Президента Європейської Ради, попередня доповідь про посилення економічного союзу буде представлена на розгляд саміту лідерів усіх 27-ми країн-членів ЄС у грудні з фіналізацією роботи над ним – у березні 2012 року.

Крім того, увечері 26 жовтня лідери країн-членів ЄС на засіданні Європейської Ради узгодили заходи з рекапіталізації банків, які, зокрема, припускають збільшення частки статутного капіталу системних банків до активів, зважених на ризики, до 9% до червня 2012 року.

За попередніми оцінками Європейської банківської адміністрації, системним банкам належить збільшити свій статутний капітал на 106 млрд. євро шляхом залучення приватного капіталу, а в разі неможливості – шляхом участі країн-членів ЄС в рекапіталізації в обмін на частку в цих банках.

В цілому технічні подробиці досягнутих минулою ночі угод планується доопрацювати найближчими тижнями на експертному рівні.

«Порівняно із ситуацією 8 або 10 років тому, тиск, який завдають лідери один на одного, став набагато ефективнішим, як показали події останніх днів. Сьогодні жоден уряд не може дозволити собі недооцінювати можливих наслідків, приміром, держборгу або «пузиря» на ринку нерухомості в іншій країні-члені зони євро на власну економіку – вони будуть покарані виборцями і ринками. Подвійний тиск став ефективнішим, оскільки на кону – гроші платників податків», - підсумував нічне засідання лідерів країн-членів зони євро Х. Ван РОМПЕЙ.