«ОТП Банк» у січні-вересні подвоїв чистий прибуток

ПАТ "ОТП Банк" (Київ) у січні-вересні 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшило чистий прибуток у 2 рази - до 444,903 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в газеті "Голос України" від 27 жовтня 2011 року.

Активи банку за звітний період скоротилися на 8% і на 1 жовтня 2011 року склали 22,826 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 8%, до 19,717 млрд. грн., зобов'язання - на 8%, до 19,571 млрд. грн. Статутний капітал банку у звітному періоді залишався на рівні 2,868 млрд. грн., власний капітал скоротився на 4% - до 3,255 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "OTП Банк" створене у 1998 році і сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ "ОТП Банк".