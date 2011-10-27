Долар та євро подорожчали на відкритті міжбанківської торгової сесії

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися ростом котирувань - 8,0060/8,0110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися до 0,2616/0,2620, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,1425/11,1495. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3927/1,3929 (вівторок - 1,3891/1,3893).

У вівторок, 26 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.