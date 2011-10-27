Столичні податківці за місяць виявили 65 фактів незаконного обміну валюти

Київські податківці виявили 65 фактів незаконного обміну валюти з часу введення Національним банком України (НБУ) паспортизації операцій з обміну валют.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Київ.

Так, під час перевірки інформації про існування незаконного пункту обміну валюти в Києві було виявлено відразу два "обмінники", які працювали без дозвільних документів. Псевдо-бізнесмени тільки на двох пунктах обміну заробляли до 100 тис. грн. на місяць. Курс купівлі долара США у них був зафіксований на рівні 7,099 грн., тоді як реальний курс складає 7,999 грн. за 1 долар. Таким чином, громадяни, які здавали валюту по такому курсу, в обміні 100 дол. США втрачали до 100 грн.

З пунктів обміну валют вилучені російські рублі, гривні, євро і долари США на загальну суму 100 тис. грн.

За цим фактом проводять перевірку згідно з Карно-процесуальним кодексом.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютно-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. за пред`явлення документу, який посвідчує особу. Під час проведення операцій понад вказану суму працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце (реєстрації) проживання, ідентифікаційний номер особи (за наявності).