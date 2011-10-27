Угода про ЗВТ в СНД значно розширює можливості України - експерти

Підписання угоди про Зону вільної торгівлі у рамках СНД значною мірою розширює зовнішньоекономічні можливості України, вважають українські експерти.

Зокрема, у коментарі УНІАН політолог Володимир ФЕСЕНКО зазначив, що "після підписання угоди про Зону вільної торгівлі між країнами СНД, в українській пресі з'явилося дуже багато коментарів, у тому числі і деяких політиків щодо того, що Зона вільної торгівлі СНД суперечить Зоні вільної торгівлі між Україною і Європейським союзом. Причому, такі коментарі давали досить відомі і впливові політики". На думку експерта "подібного роду коментарі абсолютно не відповідають дійсності, і вони вказують або на суто маніпуляторні політичні оцінки цих політиків, або просто на їх некомпетентність".

Насправді, вважає В. ФЕСЕНКО, ніякого протиріччя між двома цими зонами вільної торгівлі немає, "і це підтверджують, зокрема, оцінки самих представників Європейського Союзу. Так, зазначив експерт, Європейський комісар з питань торгівлі Карел Де ГУХТ і Європейський комісар з питань розширення і політики європейського сусідства Штефан ФЮЛЕ також говорили про те, що немає жодних протиріч між двома цими зонами.

Як сказав В. ФЕСЕНКО, "несумісність є між участю України в Митному союзі з Росією, Білоруссю і Казахстаном і створенням Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. А коли ми говоримо про Зону вільної торгівлі з СНД, то це класична, у тому вигляді, у якому була підписана в Санкт-Петербурзі, сучасна форма зони вільної торгівлі. Такого роду зону Україна має з багатьма іншими країнами світу, але на двосторонній основі, тут же йдеться про багатосторонню зону вільній торгівлі. А ось коли ми говоримо про Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, то це форма часткової економічної інтеграції, але, знову таки, це не суперечить угоді з країнами СНД, яку було підписано в Санкт-Петербурзі 18 жовтня".

На думку В. ФЕСЕНКА, Україна украй зацікавлена в тому, щоб був лібералізований режим зовнішньої торгівлі як з країнами Європейського Союзу, так і з країнами СНД. "На Євросоюз доводиться близько 30% нашої зовнішньої торгівлі, на країни СНД - близько 38%, і ми не можемо відмовитися ні від західного, ні від східного вектору нашої зовнішньої торгівлі, і лібералізувати зовнішню торгівлю ми повинні як з СНД, так і з Європейським Союзом - у цьому якраз і полягає наш економічний інтерес", - сказав експерт, додавши при цьому, що "Україна була одним з розробників угоди про Зону вільної торгівлі з країнами СНД і прагнула до підписання цієї угоди".

"Але, так чи інакше, ця угода підписана, вона відповідає інтересам України, оскільки побудована на стандартних принципах СОТ і сприятиме розширенню зовнішньої торгівлі України з країнами СНД, що сприятиме росту нашого ВВП, створенню нових робочих місць, а отже, і збільшенню прибутків наших громадян", - підсумував В. ФЕСЕНКО.

На думку заступника директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО, "підписання угоди про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД є важливою перемогою України в зовнішньоекономічній сфері, а також повністю відповідає інтересам країни". Як сказав експерт, "угода країн-членів СНД про зону вільної торгівлі не суперечить створенню ЗВТ з ЄС. Керівництво України намагається системно захищати економічні інтереси країни на всіх напрямках".

"Підписання Україною, а також іншими країнами співдружності СНД договору про ЗВТ значною мірою розширює зовнішньоекономічні можливості України", - вважає політичний експерт Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ. Він зазначив, що "перший раз договір про створення ЗВТ у рамках СНД був підписаний у 1999 році, проте потім, внаслідок дискримінаційної політики уряду Російської Федерації, з нього було вилучено більше 40 позицій товарів, у першу чергу, це стосувалося нафти і газу, що їх поставляють з Російської Федерації, і продукції українського металопрокату, що природно робило саму суть існування зони вільної торгівлі на той момент безглуздою". На його думку, підписані в Санкт-Петербурзі домовленості щодо формалізації ЗВТ СНД "цього разу принципово відрізняються, оскільки не мають на увазі вилучень у тих групах товарів, які, в першу чергу, цікавлять Україну. Безумовно, це є досягненням української дипломатії, яка змогла досить жорстко, як і у випадку із створенням ЗВТ з ЄС, відстоювати національні інтереси".

На думку експерта, "створення ЗВТ у рамках Співдружності Незалежних Держав не суперечить аналогічному договору України з ЄС, про що вже заявили представники Європейської Комісії". "Проте, сам договір повинен пройти експертизу на предмет відповідності і протиріч з протоколами, підписаними Україною у рамках вступу до Світової організації торгівлі. Дуже важливим аспектом є те, що ЗВТ СНД дозволить українським товаровиробникам ефективніше відстоювати свої інтереси, піти від політичної риторики, зосередиться виключно на економіці", - підсумував Т. БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року на засіданні глав урядів країн СНД в Санкт-Петербурзі було заявлено про створення зони вільної торговки у рамках Співдружності.

Угоду про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизстан. Не підписали угоду Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.

20 жовтня Україна і Європейський Союз погоджували основні параметри торгової частини Угоди про асоціацію. За словами комісара ЄС з питань торгівлі Карела Де ГУХТА, це дозволить завершити технічні переговори з угоди про асоціацію, включаючи зону вільної торговки, до кінця року.