Moody's покращило прогноз рейтингу «Дочірнього банку Ощадбанку Росії»

Міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз рейтингу "Ва2" по депозитах в національній валюті "Дочірнього банку Ощадбанку Росії" з "негативного" до "стабільного".

Про це сказано у повідомленні Moody's.

Згідно з повідомленням, прогноз довгострокового рейтингу банку "В2", а також рейтингу "В3" по депозитах в іноземній валюті залишився на рівні "стабільний".

Також вказують, що ця рейтингова дія пов'язана з поліпшенням ситуації з прибутковістю Ощадбанку, а також нинішнім прийнятним рівнем капіталізації фінустанови.

Довідка УНІАН. АТ "Ощадбанк Росії" (Київ) зареєстроване у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ "Ощадний банк Російської Федерації" (Москва).

Активи банку на 1 жовтня 2011 року склали 15,118 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 12,754 млрд. грн., зобов'язання - 13,864 млрд. грн., статутний капітал - 2,310 млрд. грн., власний капітал - 1,254 млрд. грн.

"Ощадбанк Росії" у січні-вересні отримав чистий прибуток 146,281 млн. грн. проти збитку 1,487 млрд. грн. роком раніше.