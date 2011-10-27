«Ерсте Банк» у січні-вересні скоротив збиток у 4 рази

"Ерсте Банк" (Київ) у січні-вересні 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року скоротив збиток у 4 рази - до 25,737 млн. грн.

Про це йдеться у звіті банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

"Результат банку покращився за рахунок скорочення об'ємів резервування на 66%, з 282 млн. грн. до 96 млн. грн., і росту чистого комісійного доходу на 11 млн. грн. до 29 млн. грн.", - сказано в повідомленні банку.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 6% і на 1 жовтня 2011 року склали 10,437 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 4% - до 5,179 млрд. грн., зобов'язання виросли на 7%, до 9,073 млрд. грн. Статутний капітал залишався на рівні 1 млрд. 370,5 млн. грн., власний капітал скоротився на 1,5% - до 1,366 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Ерсте Банк" (Київ) зареєстроване 25 січня 2006 року.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).