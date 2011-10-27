Індекс реальної зарплати в Україні за 9 місяців виріс на 8%

Індекс реальної заробітної плати в Україні у січні-вересні 2011 року виріс на 8%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, у вересні індекс реальної зарплати виріс на 1,5% порівняно з серпнем і на 9,9% порівняно з вереснем 2010 року.

Найвищий ріст індексу зарплати в Україні у січні-вересні зафіксований у Київській (12,7%), Донецькій (10,7%), Запорізькій і Волинській областях (по 9,5%), найнижчий - у Севастополі (2,2%), Херсонській (3,1%) і Рівненській областях (3,6%).

Довідка УНІАН. Індекс реальної заробітної плати в Україні у січні-вересні 2010 року склав 9,8%, у вересні минулого року - 10,8%.