“Плюс Банк” перейменовано в “Ідея Банк”

ПАТ “Плюс Банк” перейменовано в ПАТ “Ідея Банк”.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

«З новою назвою «Ідея Банк» планує зберегти стрімкі темпи розвитку і увійти в ТОП-40 найбільших банків України до 2013 року», - наголошують у повідомленні.

Довідка УНІАН. ПАТ «Плюс Банк» зареєстровано в серпні 1989 року. Входить до складу холдингу «Getin Holding» (Польща).

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становили 1,313 млрд. грн., зобов`язання - 1,108 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 1,067 млрд. грн., власний капітал - 204,58 млн. грн., статутний капітал - 147 млн. грн.

«Плюс Банк» в січні-вересні 2011 року збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року на 59% - до 6,09 млн. грн.