У банках не вистачає гривні. Вся надія на депозити?

Українській банківській системі катастрофічно не вистачає гривні. За даними Нацбанку, залишок коштів на коррахунках комбанків до 26 жовтня склав 17,4 млрд. грн. (правда, до 24 жовтня - 11,8 млрд. грн.). При цьому на початок осені 2008 року даний показник був на рівні 20 млрд. грн. і це за курсу 5,05 грн./дол. Скорочення залишків на коррахунках було зафіксовано в листопаді 2008-го, коли почалося масове скуповування валюти. На жаль, ситуація повторюється. До кінця жовтня ц.р. обсяг угод з купівлі валюти на міжбанківському ринку вже становить майже 15 млрд. дол. Рік тому за жовтень було продано валюти на суму 8,5 млрд. дол.

Регулятор, з урахуванням сумного досвіду кінця 2008 року, коли емісія гривні йшла на покупку валюти і тільки розгойдувала курс долара, сконцентрувався на політиці вилучення надлишків гривні з ринку, аби знизити попит на валюту, і якщо не скоротити обсяг угод, то хоча б утримати курс стабільним. І на поточний момент у нього це виходить. Девальвація нацвалюти щодо долара в межах півтори копійки, яка була на початку жовтня, ліквідована.

Але, на жаль, не можливо вирішити всі проблеми тільки за рахунок одного їхнього елемента. Утримання стабільним курсу долара за рахунок дефіциту гривні в банківському секторі призвело до зростання вартості нацвалюти на ринку. За даними НБУ, середні ставки за міжбанківськими кредитами вже досягли 23,6%, що більш ніж удвічі вище показника на початок жовтня і в 3,5 рази більше, ніж на початок року. Але це середні ставки, а індивідуальні вже на рівні 30-40% - максимум з 2009 року. В таких умовах не може бути й мови про якісне кредитування економіки. З урахуванням ставок міжбанківських кредитів банки повинні видавати позики під 30% і вище, що несе підвищений ризик неповернення, тобто зростання проблемних кредитів, а їх уже зібралося на 84 млрд. грн. Іншими словами, банківська система працює в збиток, фінустанови змушені збільшувати резерви під «кислотні» активи - на сьогодні вже на 5 млрд. грн.

Якщо НБУ зараз почне активно насичувати банківський ринок гривнею, то цим знизить ставки міжбанківських кредитів і розблокує кредитування. Причому в кінці року, як правило, попит на позики зростає. Але гривня буде конвертуватися у валюту, що підсилить тиск на курс. Не можна також виключати той факт, що гривня через кредити прийде на міжбанківський ринок з метою скуповування валюти для імпортних закупівель, у тому числі в РФ. У цьому випадку Україні доведеться вдатися до девальвації, за аналогією з Росією, щоб вирівняти курси. Виникає логічне запитання - чи готовий наш ринок до курсу 9 грн./дол. Саме таким він повинен бути, якщо Україна захоче наздогнати Росію за рівнем девальвації.

У даній ситуації утримання курсу стабільним - найбільш оптимальний варіант для неспокійної української економіки. Хоча і пов`язане це з ризиком різкої девальвації. У той же момент, дефіцит гривні призвів до того, що банки почали активно підвищувати ставки за депозитами населення. З початку поточного місяця вони зросли на 10% і становлять 11,85% за депозитами до 3 місяців і 14,24% до 12 місяців. Окремі банки вже пропонують фізособам розміщувати кошти у гривні на депозити до запитання під 10-12% річних, а за гривневим депозитом на 12 місяців - під 18-20%. І це не межа, адже в даній ситуації єдиним джерелом припливу гривні у банківський сектор є депозити населення.

У черговий раз українська економіка зустрічає Новий рік з «каламбурним» настроєм. Ринок позик завмер, а без кредитів підприємці працювати не можуть, а значить, очікуване зростання доходів бізнесу і населення відкладається на майбутнє. Але й політика НБУ зрозуміла - валютний ажіотаж в кінці року, м`яко сказано, вкрай небажаний.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)