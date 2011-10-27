Міжбанк: закриття торгів - 8,0080/8,0130 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0060/8,0110, до 12:00 ціни піднялися 8,0110/8,0135. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,0080/8,0130 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився 0,2645/50, до 12:00 ціни підвищилися 0,2649/53. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2650/54. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,1476 (-0,4274).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3865/1,4040. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,2110/11,2195, до 12:00 ціни пішли вниз 11,2085/11,2160. НА час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли 11,2330/11,2440.