Японський прем'єр зменшить собі зарплату на 30%

Прем`єр-міністр Японії Єсіхіко НОДА відмовиться від 30 відсотків своєї зарплати, щоб добитися розуміння в суспільстві урядової програми з підвищення податків. Зарплати решти членів уряду буде урізано приблизно на 20 відсотків.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на RTT News.

Офіційно про скорочення зарплат чиновників буде оголошено завтра на засіданні обох палат японського парламенту, пише "Асахі Сімбун". Тоді ж поінформують про плани уряду щодо фінансування відновлювальних робіт у районах, що постраждали в березні від руйнівного землетрусу і цунамі.

Програма уряду передбачає істотне збільшення податків, в результаті якого в 2011 році передбачається поповнити бюджет на 11,2 трильйона ієн (147 мільярдів доларів). Очікується, що підвищені податки стягуватимуться впродовж десяти років.

Велика частина одержаних коштів буде спрямована на усунення наслідків стихійного лиха.

Є.НОДА, голова Демократичної партії Японії, очолив уряд країни у вересні 2011 року після відставки з поста прем`єра попереднього лідера партії Наото КАНА. Рейтинг Н.КАНА серйозно постраждав в результаті економічної кризи, посиленої березневим землетрусом.

При формуванні уряду у вересні Є.НОДА заявив про скорочення зарплат членів уряду на десять відсотків.

Зараз прем`єр-міністр Японії одержує 2,22 мільйона ієн (близько 29 тисяч доларів) на місяць, зарплата решти міністрів становить 1,62 мільйона ієн (близько 21 тисячі доларів).