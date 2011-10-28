Королевська закликає владу провести глобальну антикорупційну реформу

Необхідно провести глобальну антикорупційну реформу, в результаті якої чиновники розумітимуть, що участь у схемах із відбору чужої власності призведе до невідворотного тюремного ув’язнення. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ – Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, відповідаючи на запитання журналістів про можливості покінчити з рейдерством в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що рейдерство – це явище, яке не можна подолати за допомогою створення комісій. «В українському корупційному задзеркаллі боротьба з рейдерством виглядає боротьбою бджіл проти меду», - заявила народний депутат.

На думку голови парламентського комітету, перше, що необхідно зробити – це провести глобальну антикорупційну реформу. «Чиновники повинні нести відповідальність, і розуміти, що участь у схемах із відбору чужої власності призведе до невідворотного тюремного ув’язнення. Поки що ж вони можуть діяти безкарно й не переживати навіть за судові процеси. Тільки після проведення цієї реформи можна створювати якісь органи і шпаклювати законодавчі дірки», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політик зазначила, що боротьба з рейдерством переросла у відвертий фарс. «Не випадково, в рейтингу Doing Business у категорії «Захист інвесторів» Україна за рік опустилася на 3 позиції – ми на 111 місці. Це міжнародна оцінка системи, яка була поставлена Україні. Для бізнесу та інвесторів – це справжня трагедія. Для чиновників – чистий прибуток», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат закликала уряд негайно почати антикорупційну реформу. «Це фундамент для всіх подальших дій, у тому числі й боротьби з рейдерством. Поки ж найбільш резонансною «антирейдерською» ініціативою останнім часом було ухвалення в першому читанні законопроекту щодо заборони камуфляжу, який не вдарить ні по кому, окрім рибаків, мисливців і туристів», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат вважає, що рейдерство в країні базується на трьох основних китах: на продажному державному чиновнику, на корумпованому суді й на філософії вседозволеності, яка процвітає в країні.

«Поки ці три першопричини не будуть викоренені, ніяка комісія не вирішить питання рейдерства, яке сьогодні є опудалом для інвесторів», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів відновив діяльність Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню й захопленню підприємств (рейдерству – УНІАН) і призначив її головою першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку та торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні Кабміну 24 жовтня.

Раніше робота Міжвідомчої комісії з боротьби з рейдерством була припинена в результаті структурних змін, проведених у контексті адміністративної реформи.