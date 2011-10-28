Міжбанк: відкрилися торгів - 8,0080/8,0130 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим підвищенням котирувань – 8,0080/8,0130 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2673/78, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,3385/11,3475. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4159/61 (четвер -1,4005/07).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.