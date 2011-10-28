НБУ: для послаблення гривні немає підстав

Національний банк України відзначає відсутність підстав для послаблення курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор генерального економічного департаменту НБУ Ігор ШУМИЛО в Києві під час щорічної конференції Fitch.

«Підстав для послаблення національної валюти, а тим паче істотного послаблення, немає», - сказав він.

За словами І.ШУМИЛА, на сьогоднішній день попит і пропозиція на валютному ринку є відносно збалансованими, а тиск на курс існує тільки в частині негативних очікувань та істотного попиту на валюту на готівковому ринку.

«До України більше заходить валюти, ніж виходить, хоча є тиск (на курс - УНІАН) на готівковому ринку», - сказав І.ШУМИЛО.

При цьому він зазначив, що Нацбанк вважає прийнятними незначні коливання курсу гривні.