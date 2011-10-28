На що витратить 10 млн. грн. переможець «Лото-Забави»?

Киянин Валерій, який виграв 10 млн. грн. у Національній лотереї «Лото-Забава», планує витратити виграш на придбання житла для дітей і створення власного бізнесу. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив генеральний директор оператора державних лотерей «М.С.Л.» Євген ВЛАСЕНКО, Валерій став тринадцятим мільйонером «Лото-Забави» в 2011 році. Розиграш відбувся 16 жовтня, але переможець заявив про свій виграш через 10 днів, 26 жовтня.

Як повідомив Валерій, квитки він весь час купував в одному і тому самому кіоску. Для переможного виграшу він придбав 7 квитків на 100 грн., в день розиграшу перевірив і вже за 15 хвилин знав про свій виграш. Валерій живе в Києві з 1974 року і працює будівельником, любить дивитися футбол і хокей. Він говорить, що грає в лотерею ще з часів «Спортлото», за цей час вигравав невеликі грошові суми, а також призи на суму 1,4 тис. грн.

Свій виграш Валерій збирається витратити на придбання житла для своїх дітей - сина і доньки. Зараз син із сім`єю живе з батьками, а донька із своєю сім`єю знімає квартиру. Крім того, він має намір пожертвувати частину грошей на будівництво двох церков.

Валерій також відзначив, що гроші мають працювати, тому й гроші, що залишаться, він має намір вкласти у відкриття власної компанії, яка працюватиме в будівельному бізнесі.

Валерій повідомив, що продовжуватиме грати в лотерею, і вже купив квитки для наступного розиграшу.

Є.ВЛАСЕНКО повідомив, що виграш переможцю буде виплачено згідно із встановленою процедурою, після сплати податків, у строк до 18 місяців.