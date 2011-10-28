Зростання ВВП України за підсумками цього року становитиме 4,7% - Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує уповільнення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 р. до 4%. Зростання ВВП цього року очікується на рівні 4,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в матеріалах щорічної конференції Fitch.

При цьому, за прогнозами рейтингового агентства, номінальний ВВП України в 2011 році становитиме 160,3 млрд. дол., в 2012 р. - 178,6 млрд. дол.

Також Fitch прогнозує середньорічну інфляції в Україні в 2011 році на рівні 9,5%, в 2012 році - 9%.

За оцінками Fitch, середньорічний курс гривні в 2011 році становитиме 8,1 грн./дол., у 2012 р. - 8,3 грн./дол.

Також, за прогнозами рейтингового агентства, золотовалютні резерви Національного банку України до кінця поточного року становитимуть 30,2 млрд. дол., а наприкінці 2012 року - 27,8 млрд. дол.