ДПСУ перевірить діяльність державних монополістів, які мають податкові борги
Податкова служба створить робочі групи для перевірки фінансово-господарської діяльності державних підприємств-монополістів.
Як заявив заступник голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО, відповідний проект розпорядження вже підготовлено, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
За його словами, податкові аудитори проаналізують повноту нарахування і сплати податків та інших платежів до бюджету.
Необхідність створення окремих груп для спостереження за державними активами в ДПСУ пояснюють тим, що саме ці підприємства на сьогодні мають значний податковий борг і явно потребують ефективних заходів з поліпшення адміністрування податкових зобов`язань.
"При роботі з держсектором наші фахівці мають намір розробити комплексний план з погашення заборгованості перед бюджетом, а також підготувати пропозиції про вдосконалення системи взаємодії ДПС та інших органів влади, які здійснюють управління державним майном або корпоративними правами держави", - відзначив О.КЛИМЕНКО.
Заступник голови податкового відомства також додав, що ДПСУ має намір долучити державні підприємства до експериментального сервісу «горизонтального моніторингу» - онлайн-аудиту поточної діяльності з наданням платнику податків відомості про сумнівних контрагентів.