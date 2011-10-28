ДПСУ перевірить діяльність державних монополістів, які мають податкові борги

Податкова служба створить робочі групи для перевірки фінансово-господарської діяльності державних підприємств-монополістів.

Як заявив заступник голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО, відповідний проект розпорядження вже підготовлено, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За його словами, податкові аудитори проаналізують повноту нарахування і сплати податків та інших платежів до бюджету.

Необхідність створення окремих груп для спостереження за державними активами в ДПСУ пояснюють тим, що саме ці підприємства на сьогодні мають значний податковий борг і явно потребують ефективних заходів з поліпшення адміністрування податкових зобов`язань.

"При роботі з держсектором наші фахівці мають намір розробити комплексний план з погашення заборгованості перед бюджетом, а також підготувати пропозиції про вдосконалення системи взаємодії ДПС та інших органів влади, які здійснюють управління державним майном або корпоративними правами держави", - відзначив О.КЛИМЕНКО.

Заступник голови податкового відомства також додав, що ДПСУ має намір долучити державні підприємства до експериментального сервісу «горизонтального моніторингу» - онлайн-аудиту поточної діяльності з наданням платнику податків відомості про сумнівних контрагентів.